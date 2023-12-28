В Японии арестовали депутата Какидзаву по подозрению в даче взяток на выборах

По информации телеканала NHK, на допросах политик отказался признавать свою вину, заявив, что его действия не были попытками дать взятки

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники токийской прокуратуры арестовали депутата нижней палаты парламента Японии Мито Какидзаву, который ранее покинул правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), по подозрению в даче взяток в ходе выборов в одном из районов Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, на допросах депутат отказался признавать свою вину, заявив, что его действия не были попытками дать взятки.

Согласно информации расследования, Какидзава в апреле передал через своих подчиненных около 200 тыс. иен (порядка $1,4 тыс.) членам законодательного собрания токийского района Кото, чтобы они обеспечили поддержку его ставленника на местных выборах. В связи с этим депутату грозит штраф в размере до 500 тыс. иен (около $3,5 тыс.) или тюремное заключение сроком до трех лет. Сотрудники полиции провели обыски в офисе Какидзавы для сбора возможных улик.

Кроме того, сотрудники токийской прокуратуры 28 декабря провели обыски в офисе депутата верхней палаты парламента от правящей партии Ясутады Оно, который подозревается в получении откатов при сборе политических пожертвований в нарушение правил финансовой отчетности.

Как отмечает агентство Kyodo, расследования в отношении депутатов может еще сильнее снизить уровень поддержки премьер-министра Японии Фумио Кисиды на фоне коррупционного скандала вокруг правительства и правящей партии.

Коррупционный скандал

В декабре отставку подали генсек кабмина Японии, "второй человек" в правительстве Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита, министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки, пять заместителей министров, один парламентский вице-министр, а также советник министра обороны.

Причиной отставок стал громкий скандал вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований ЛДП. Фракции правящей партии устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.