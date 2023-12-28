Маск заявил, что его план по Украине позволил бы избежать многих жертв

Так бизнесмен прокомментировал новость о том, что предложенную им в 2022 году идею по мирному урегулированию конфликта теперь готовы рассмотреть в Белом доме

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что можно было избежать многих жертв, если бы страны приняли его план по урегулированию конфликта на Украине, который он предложил еще в 2022 году.

"Многих смертей можно было бы избежать", - написал он в среду в X (ранее Twitter). Так Маск прокомментировал пост предпринимателя из США Дэвида Сакса, который написал, что администрация президента США Джо Байдена сейчас хотела бы рассмотреть мирный план Маска.

"Когда в прошлом году Илон обнародовал свой мирный план, сам [президент Украины Владимир] Зеленский назвал его "пророссийским", и [план] подвергся самым резким нападкам со стороны многих на этой платформе. Теперь администрация Байдена хотела бы заключить эту сделку", - написал Сакс.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим запретил переговоры с Россией и прервал их.