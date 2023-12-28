СМИ: при обстреле лагеря беженцев в секторе Газа погибли мирные жители

Некоторые получили ранения, передает информационное агентство WAFA

ДУБАЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Несколько мирных жителей, в основном дети и женщины, были убиты, другие получили ранения в результате израильского обстрела поздно вечером в среду лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Об этом сообщило информационное агентство WAFA.

Агентство также информирует, что по меньшей мере семь мирных жителей были убиты и еще несколько получили ранения в результате нападения израильских военных на жилой дом в лагере Нусейрат. Кроме того, в среду израильская авиация совершила несколько налетов на центр города Хан-Юнис.

По данным WAFA, с начала израильской агрессии более 21 тыс. мирных жителей сектора Газа были убиты, 54 тыс. ранены и тысячи пропали без вести.