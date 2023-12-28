Должностные лица США обсудили с властями Мексики меры по пресечению нелегальной миграции

Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что партнерство Вашингтона и Мехико играет ключевую роль с точки зрения безопасности двух стран

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен и другие американские должностные лица обсудили на встрече в Мехико с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и его помощниками совместные меры по ужесточению контроля на границе двух стран и пресечению нелегальной миграции в США.

"Мы ясно дали понять в Мехико сегодня, что привержены партнерству с Мексикой с целью реагирования на общие вызовы, включая меры в связи с беспрецедентной нелегальной миграцией в регионе, открытие ключевых пограничных переходов и борьбу с незаконным оборотом фентанила и других синтетических наркотиков", - написал руководитель американского внешнеполитического ведомства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Как полагает Блинкен, "партнерство США и Мексики играет ключевую роль с точки зрения процветания и безопасности двух стран". "Рад обсудить сегодня в Мехико эти темы и наши общие усилия по сокращению нелегальной миграции с Лопесом Обрадором", - добавил он.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, принимавший участие во встрече с президентом Мексики и его помощниками, назвал ее "очень продуктивной". "Региональная проблема миграции требует региональных решений, мы ценим готовность Мексики продолжать принимать меры вместе с нами и другими [странами]", - подчеркнул он.

Обрадор после встречи сообщил о достижении "важных договоренностей" с американской стороной, но не привел подробностей.

Нелегальная миграция и помощь Украине

Республиканцы в Конгрессе увязывают вопросы, касающиеся ужесточения контроля на границе США и Мексики, а также пресечения нелегальной иммиграции, с одобрением выделения дополнительных средств на помощь Киеву.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.