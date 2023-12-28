В Казахстане ратифицировали протокол по внесению изменений в устав ОДКБ

Документ позволяет государствам - членам Организации Договора о коллективной безопасности расширить взаимодействие в сфере биологической безопасности

АСТАНА, 28 декабря. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил ратификацию четвертого протокола по внесению изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), он касается взаимодействия стран в сфере биологической безопасности. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Протокол подписан 26 августа 2022 года. "Внесены изменения в статью 8 устава, позволяющие расширить государствам - членам Организации Договора о коллективной безопасности взаимодействие в сфере биологической безопасности", - говорится в заключении комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.

Кроме того, в уставе организации предлагается регламентировать порядок досрочного освобождения генерального секретаря ОДКБ от должности. "В статью 17 устава вносится дополнение, позволяющее досрочно прекратить полномочия генерального секретаря организации по решению Совета коллективной безопасности организации согласно представлению совета министров иностранных дел", - отмечается в заключении.

После ратификации парламентом протокол о сотрудничестве ОДКБ в сфере биобезопасности поступит на подпись президенту Казахстана.