СМИ: Япония предоставит США системы ПРО Patriot PAC-2 для перехвата самолетов

Не исключаются и поставки систем Patriot PAC-3, которые обладают меньшей дальностью, но, как утверждается, способны перехватывать баллистические ракеты, передает газета Sankei со ссылкой на источники

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии намерено предоставлять США в основном системы ПРО более старой модификации Patriot PAC-2 дальностью более 100 км, предназначенные преимущественно для уничтожения самолетов и крылатых ракет. При этом не исключаются и поставки более новых систем Patriot PAC-3, которые обладают меньшей дальностью, но, как утверждается, способны успешно перехватывать баллистические ракеты. Об этом сообщает газета Sankei со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, вопрос о количестве направляемых в США ракет для Patriot будет решаться с учетом общей нехватки боеприпасов в самой Японии. Министерство обороны страны в октябре 2022 года, отмечает Sankei, установило, что японские вооруженные силы имеют лишь 60% ракет ПРО, необходимых для организации обороны от баллистических ракет потенциального противника.

Передача систем Patriot в США, указывает газета, может еще больше ослабить возможности Токио по ведению продолжительных боевых действий. По мнению газеты Nikkei, вооруженным силам Японии хватит боеприпасов не более чем на два месяца крупного военного конфликта, например, в районе Тайваня.

Министр обороны страны Минору Кихара заявил 26 декабря, что Токио будет поставлять США ракеты для систем Patriot в таком объеме, чтобы не "оставлять дыр" в собственной обороне. По его словам, этот вопрос будет тщательно изучаться. Правительство Японии 22 декабря упростило правила экспорта вооружений, разрешив поставки в США ракет для систем Patriot и 155-мм снарядов для гаубиц в Великобританию. Эти вооружения производятся в Японии соответственно по американским и британским лицензиям. Изменение правил не позволяет экспортировать вооружения в третьи страны, вовлеченные в военные конфликты. Однако японские поставки, по данным Sankei, позволят Вашингтону и Лондону восполнить запасы на складах, сократившиеся из-за активной военной помощи Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 декабря предупредила, что попадание на Украину японских ракет для Patriot будет расцениваться Москвой как враждебное действие. Не исключено, сказала Захарова, что при передаче Японией в США боекомплектов Patriot будет задействована уже отработанная схема, при которой боеприпасы в конечном итоге оказываются на Украине.