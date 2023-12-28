СМИ: пять ракетных эсминцев ВМС Индии обеспечивают безопасность в Аравийском море

Также, по сведениям газеты Hindustan Times, военно-морские силы страны задействовали патрульный самолет Boeing P 8I и разведывательный беспилотник большой дальности Sea Guardian

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 декабря. /ТАСС/. Военно-морские силы Индии задействовали пять ракетных эсминцев, патрульный самолет Boeing P 8I и разведывательный беспилотник большой дальности Sea Guardian для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Аравийском море.

По сообщению газеты Hindustan Times, новейшие ракетные эсминцы Kolkata, Kochi, Mormugao, Chennai и Visakhapatnam рассредоточены в центральных, северных и западных районах акватории Аравийского моря и действуют независимо от сил возглавляемой США международной военно-морской группировки на Ближнем Востоке.

Корабли и авиация береговой охраны Индии ведут усиленное патрулирование у западного побережья страны с целью не допустить инцидентов с ударами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на торговые суда, отмечает издание.

Индия разместила группировку военных кораблей в Аравийском море после того, как 23 декабря в 370 км от берегов южноазиатской республики на танкер для перевозки химикатов Chem Pluto с индийским экипажем было совершено нападение с использованием БПЛА. В результате атаки на борту судна возник пожар. Танкер направлялся в индийский портовый город Мангалуру из порта Саудовской Аравии.

Пентагон заявил, что по танкеру Chem Pluto, который шел под флагом Либерии, принадлежал Японии и обслуживался Нидерландами, был нанесен удар в Индийском океане иранским дроном-камикадзе Shahed 136. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Тегеран непричастен к атаке.