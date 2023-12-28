В Киевской области развернут новые блокпосты и усилят проверки общественных мест

Меры объясняют "усилением контрдиверсионных мер в области"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Киевской области увеличат количество блокпостов и усилят проверки мест большого скопления людей, включая торговые центры, вокзалы и больницы. Меры вводятся до 6 января.

Соответствующее решение было принято на совете обороны Киевской области. "В Киевской области увеличивается количество блокпостов. Проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной администрации.

При этом власти не признают, что проверки будут проводиться с целью вручения повесток, объясняя меры "усилением контрдиверсионных мер в области". В них задействуют сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), Нацполиции и Нацгвардии. "Просим каждого жителя Киевской области, гостей области с пониманием относиться к мерам безопасности и возможной остановке транспорта на блокпостах. Напоминаем о необходимости иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - добавили в пресс-службе.

В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил сотрудники военкоматов активно отлавливают мужчин призывного возраста в ресторанах, спортивных и тренажерных залах, торговых центрах. В воскресенье советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак сообщил, что с 28 декабря во всех украинских городах и регионах установят блокпосты для выдачи повесток. Никто из представителей местных властей или военного руководства эту информацию не комментировал, но в местных СМИ и соцсетях стали публиковать фотографии, на которых, как утверждали пользователи, были запечатлены такие блокпосты. В частности, сообщалось об их появлении в одном из районов Киева. Тогда столичные власти объяснили появление блокпостов "учениями", которые пройдут в нескольких районах города.