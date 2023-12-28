Верховный суд Южной Кореи поддержал жертв принудительного труда в вопросе компенсаций

Японские компании обязаны выплатить пострадавшим сумму в размере $38-116 тыс., передает Yonhap

СЕУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Республики Корея подтвердил вердикты по двум делам об использовании принудительного труда японскими компаниями во время Второй мировой войны и обязал их выплатить компенсации южнокорейским истцам. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Первый иск был подан против компании Mitsubishi в 2013 году. В суд обратился человек по фамилии Хон и несколько других жертв принудительной трудовой мобилизации, требуя компенсацию в размере 100 млн вон ($76,7 тыс.) на каждого. Истца по фамилии Хон забрали на завод по производству боеприпасов в Хиросиме в сентябре 1944 года, на родину он вернулся после атомной бомбардировки в августе 1945 года. По словам жертв принудительного труда, в течение жизни они сталкивались с социально-экономическими сложностями и проблемами со здоровьем, вызванными радиацией. За время процесса Хон умер.

Второе разбирательство началось в 2015 году. В суд обратился человек по фамилии Ли, который работал на судоверфи компании Hitachi в Осаке с сентября 1944 года. Верховный суд в четверг поддержал иски и постановил, что японские компании обязаны выплатить компенсации в размере 50-150 млн вон ($38-116 тыс.). Во время нынешних процессов сторона защиты указывала, что срок давности для подачи исков истек, но суд посчитал, что жертвы принудительного труда не могли реализовать свое право на компенсацию до 2018 года, когда решение 2012 года было окончательно подтверждено.

В 2012 году Верховный суд Республики Корея вынес вердикт, что договор между Японией и Республикой Корея 1965 года об урегулировании проблем колониального прошлого и восстановлении отношений не ограничивает право отдельных граждан требовать компенсаций. В Токио же настаивают, что это соглашение урегулировало все вопросы, связанные с компенсациями за ущерб, причиненный в период колониального господства.

21 декабря 2023 года Верховный суд Республики Корея подтвердил решение предыдущих инстанций о том, что японские компании Mitsubishi Heavy и Nippon Steel обязаны выплатить компенсации жертвам принудительного труда по 100 -150 млн вон ($76 700 - $115 000) десяти истцам. В Министерстве иностранных дел Республики Корея в ответ на это пояснили, что рассмотрят необходимые меры в соответствии с решением, оглашенным в марте, поддерживая связь с Японией.

В марте 2023 года южнокорейская сторона представила план урегулирования спора о принудительном труде во времена японского колониального господства. Согласно идее, компенсации будут выплачиваться за счет третьей стороны через фонд. Предполагалось, что активное участие примут южнокорейские компании, получившие значительную экономическую выгоду от восстановления связей с Японией в 1965 году. Взносы со стороны японских компаний-ответчиков в этой схеме необязательны. После оглашения этого плана в отношениях двух стран произошло потепление.