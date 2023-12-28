Глава Николаевской области предложил мобилизовать всех жителей Украины

При этом Виталий Ким не рассказал, как предлагает обеспечить мобилизацию населения

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким считает, что мобилизовать необходимо не 500 тыс. украинцев, а всю страну.

"Я считаю, что вся страна должна воевать, вот вся полностью - не 500 тыс., а 40 млн. И все предприятия должны быть мобилизованы на военный лад", - сказал он в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей", комментируя анонсированные президентом Украины Владимиром Зеленским параметры мобилизации.

При этом Ким не высказал готовность со своей стороны взять оружие в руки и пойти в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Зато власти региона пригрозили лишением брони для врачей, которые за взятки помогают обычным гражданам избежать мобилизации. "Врачи, ответственные за военно-врачебные комиссии, были собраны, есть процент брони у медиков - выше чем 50% <...>. Очень все просто: если вы берете взятку и не пускаете кого-то в армию, то идите сами. Мы просто предупредили, что мы снизим лимит на тех врачей, которые плохо работают. Все это помогает немного", - пояснил он.

Кроме того, Ким не рассказал, как предлагает обеспечить мобилизацию всего населения. Накануне глава Минфина Украины Сергей Марченко признался, что не знает, каким образом профинансировать из бюджета мобилизацию заявленных президентом 500 тыс. человек.

19 декабря Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек, что обойдется дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд). 26 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию полумиллиона человек со стороны командования. В то же время в Верховную раду был внесен законопроект о новых правилах мобилизации, который позволит украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов.

Объявленная с февраля прошлого года на Украине мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста.