МВД Румынии сообщило о соглашении с Австрией и Болгарией о "воздушном Шенгене"

Шенгенское законодательство ЕС на воздушных и морских границах будет применяться с марта 2024 года

БУХАРЕСТ, 28 декабря. /ТАСС/. МВД Румынии сообщило о том, что достигнуто политическое соглашение с соответствующими министерствами Австрии и Болгарии о применении шенгенского законодательства ЕС на воздушных и морских границах Румынии и Болгарии начиная с марта 2024 года.

"23 декабря 2023 года МВД достигло политического соглашения с соответствующими министерствами Австрии и Болгарии о расширении шенгенского пространства на Румынию и Болгарию и применении шенгенского законодательства ЕС на воздушных и морских границах начиная с марта 2024 года, - указывается в сообщении, - а также об обсуждении в 2024 году его применения на сухопутных границах в тесной связи с компенсационными мерами по укреплению пограничного контроля и применению Дублинского соглашения".

МВД отмечает также, что 26 и 27 декабря прошли "переговоры по дипломатическим каналам между министерствами внутренних дел, министерствами иностранных дел, в том числе на уровне аккредитованных при Евросоюзе дипломатических миссий, о проекте решения Совета ЕС, которое юридически закрепит это политическое соглашение". Эти переговоры будут продолжены 28 декабря, добавляет румынское МВД.

8 декабря 2022 года на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне голосами Австрии и Нидерландов были отклонены. Власти Австрии на фоне притока мигрантов в страну неоднократно повторяли, что система Шенгена не работает, а принятие новых членов в эту зону невозможно. Для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, отменен визовый контроль на внутренних границах. В настоящее время в нее входят 27 стран, 23 из которых - это члены Евросоюза.