Большинство опрошенных поляков не видят Качиньского на посту главы бывшей правящей партии

За отставку политика выступают 58% участников опроса, сообщает газета Super Express

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Большинство граждан Польши считают, что Ярослав Качиньский должен уйти в отставку с поста председателя бывшей правящей партии "Право и справедливость" (PiS). Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра Pollster, проведенного по заказу газеты Super Express.

По этим данным, за отставку Качиньского выступают 58% участников опроса, противоположного мнения придерживаются 25% респондентов.

27 декабря портал Wirtualna Polska обнародовал результаты собственного опроса, по которым за отставку Ярослава Качиньского выступали 65,5% респондентов, а против - 20,8%.

После парламентских выборов 15 октября, в результате которых PiS не смогла получить парламентское большинство, политик публично заявил о своем намерении уйти из политики и передать руководство партией другому претенденту. Во главе PiS Качиньский находился с 2014 года.

Исследование центра Pollster проводилось 17 декабря во всех воеводствах Польши. Было опрошено 1033 взрослых граждан республики.