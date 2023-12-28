El Pais: на Украине предупредили о социальном недовольстве в случае задержки помощи Запада

Экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что украинская экономика находится в сложной ситуации и "очень ориентирована на войну"

МАДРИД, 28 декабря. /ТАСС/. Задержка в выделении западной помощи чревата для Украины социальными недовольствами и серьезным финансовым кризисом. Такое мнение выразил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019-2020), президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в беседе с испанской газетой El Pais.

"Украинская экономика устойчива, но находится в сложной ситуации. Она очень ориентирована на войну, - отметил он. - Европейские фонды нужны для поддержания экономики, они пойдут в государственный бюджет". "Если не будет финансирования, будут экономический кризис, волны беженцев и ослабление обороны", - считает Милованов.

По его мнению, если выделение средств займет слишком много времени, "Украине придется покрыть бюджетный дефицит в качестве первого шага и еще больше сократить расходы, что приведет к социальному недовольству и макроэкономическому финансовому кризису".

Как передавала 27 декабря газета Financial Times со ссылкой на первого заместителя премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко, Киев может задержать выплату зарплат 1,4 млн учителей и около 500 тыс. госслужащих, если западные страны не выделят новую помощь. Кроме того, в случае отсутствия иностранной помощи также есть риск задержки выплат пенсий и пособий 10 млн пенсионеров.

Сэкономят на медицине и образовании

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина для перевода страны на военные рельсы должна ограничить общественное потребление "в несколько раз". О том, что Киеву предстоит возможное сокращение социальных расходов, говорила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она отметила, что военные действия могут продлиться дольше, чем казалось сначала, а ресурсов на социальную и гуманитарную сферы окажется меньше, чем хотелось бы. Как сообщала глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, украинские власти будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование от западных партнеров.

В принятом парламентом государственном бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит $43,5 млрд. Согласно документу, внешние заимствования страны должны составить $41 млрд. Однако высказываются опасения, что в бюджет заложено больше поступлений, чем западные партнеры готовы предоставить. В последние дни эта озабоченность еще больше усилилась в связи с тем, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе саммита Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не одобрил пакет помощи Киеву на $61 млрд.

20 декабря 2023 года Министерство финансов Украины сообщило, что власти страны снизили свои запросы на предоставление в следующем году внешней помощи со стороны Запада с $41 млрд до $37,3 млрд. По данным Марченко, Киев с начала 2023 года получил от международных партнеров свыше $39 млрд, а до конца года получит в общей сложности около $42,3 млрд.