В Литве сообщили, что помощь для Киева простаивает на польской границе до суток

По словам председателя комитета по нацбезопасности и обороне литовского Сейма Лауринаса Касчюнаса, особенно долго проверяют перевозимую продукцию двойного назначения, которая может быть использована в военных целях

ВИЛЬНЮС, 28 декабря. /ТАСС/. Грузовики, доставляющие на Украину помощь из Литвы, вынуждены до суток простаивать на границе Польши. Об этом заявил в эфире национального радио LRT председатель комитета по национальной безопасности и обороне литовского Сейма (однопалатный парламент) Лауринас Касчюнас.

"Таможенные процедуры и процедуры пропуска через границу Польши с Украиной занимают уже не часы, они затягиваются до суток", - сказал он.

По словам председателя комитета, особо тщательно и долго проверяется перевозимая продукция двойного назначения, которая в том числе может быть использована в военных целях. "Понятно, что процесс должен контролироваться, чтобы не сформировался какой-то черный рынок, но все же многое можно делать проще", - отметил он.

Компромиссным, но более дорогим вариантом Касчюнас считает привлечение к таким перевозкам польских транспортных компаний. "Это дополнительные деньги, но у них в собственной стране значительно больше возможностей", - сообщил он.

Касчюнас, а также председатель парламентского комитета по внешней политике Жигимантас Павилёнис в четверг отправились в Варшаву для согласования вопросов, связанных с доставкой помощи на Украину.