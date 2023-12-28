В Китае отметили углубление военного партнерства с Россией под руководством лидеров стран

По словам официального представителя китайского Минобороны У Цяня, КНР готова и дальше укреплять стратегическую координацию и коммуникацию с РФ

ПЕКИН, 28 декабря. /ТАСС/. Военное сотрудничество Москвы и Пекина в последние годы непрерывно углублялось под руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил на брифинге официальный представитель китайского Минобороны У Цянь.

"Под стратегическим руководством глав двух государств отношения между Китаем и Россией в последние годы устойчиво развивались, сотрудничество между двумя военными ведомствами продолжало углубляться, а стратегические отношения между двумя странами постоянно обогащались", - подчеркнул он.

У Цянь добавил, что КНР готова и дальше укреплять стратегическую координацию и коммуникацию с РФ.

По его словам, Китай готов совместно с Россией обеспечивать региональную и глобальную безопасность. "Китайские военные готовы работать вместе с российскими военными над реализацией инициатив глобальной безопасности, совместно защищать международную справедливость, а также вносить новый вклад в поддержание международной и региональной безопасности и стабильности", - подчеркнул официальный представитель Минобороны КНР.