Минск планирует подписать с Москвой меморандум в атомной сфере в начале 2024 года

Документ, в частности, предусматривает углубление сотрудничества в областях неэнергетического применения ядерных технологий, ядерной медицины и производства медоборудования

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Подписание межправительственного российско-белорусского меморандума об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологиях планируется в начале 2024 года. Об этом сообщила зампредседателя Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Белоруссии Татьяна Столярова.

"Проект документа уже прошел внутригосударственные согласования, получил одобрение правительства Республики Беларусь и правительства Российской Федерации. <...> Подписание данного меморандума запланировано на начало 2024 года", - сказала она на пресс-конференции.

Меморандум предусматривает углубление сотрудничества в областях неэнергетического применения ядерных технологий, ядерной медицины и производства медоборудования, цифровизации и телекоммуникационных технологий, модернизации промпредприятий, утилизации отходов производства, производство детекторов ионизирующих излучений.

Совет министров Белоруссии одобрил проект межправительственного меморандума в начале декабря, уполномочив на проведение переговоров и подписание документа ГКНТ. В середине месяца проект документа был одобрен правительством РФ, подписать меморандум поручено Росатому.