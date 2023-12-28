Разведка Южной Кореи считает вероятными провокации КНДР перед выборами в апреле

Она обратила внимание, что такие события, как ядерные испытания, вторжение беспилотников и подавление GPS-сигналов, прошли перед выборами в южнокорейский парламент в 2016 году

СЕУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Национальная разведывательная служба (НРС) Южной Кореи исходя из прошлого опыта не исключает военных провокаций со стороны КНДР перед выборами в южнокорейский парламент в апреле и перед выборами президента США в ноябре. Соответствующая информация опубликована на сайте спецслужбы.

"НРС считает высокой вероятность того, что Северная Корея пойдет на военные провокации в начале следующего года перед крупными политическими событиями в нашей стране", - говорится в пресс-релизе. Разведка обратила внимание, что крупные провокации, такие как ядерные испытания, вторжение беспилотников и подавление GPS-сигналов, прошли перед выборами в парламент в 2016 году. Перед выборами 2020 года в течение месяца в марте КНДР запустила четыре баллистические ракеты малой дальности.

В Сеуле предполагают, что КНДР может воспользоваться уязвимостью политической обстановки в преддверии выборов в Республике Корея и США и провести "неожиданные" военные провокации или кибератаки.

Помимо этого, южнокорейская разведка отмечает, что на политическую сцену в КНДР вернулись три человека, которых в Сеуле считают ответственными за крупные инциденты. В июне Ким Ён Чхоль был назначен советником в отдел Единого фронта, который занимается межкорейскими отношениями. Как указывает НРС, он стоял за потоплением корвета "Чхонан" и артиллерийским обстрелом острова Ёнпхёндо. Кроме того, в августе на пост начальника генштаба был назначен Ли Ён Гиль, а Пак Чон Чхон занял должность главы военного отдела Трудовой партии Кореи. По данным Южной Кореи, они несут ответственность за инцидент с подрывом северокорейских мин в 2015 году, в результате которого пострадали два южнокорейских солдата.

Кроме того, южнокорейская разведка перечислила заявления руководства КНДР, в том числе на пленуме 27 декабря. Тогда лидер КНДР Ким Чен Ын поставил перед армией и предприятиями военной промышленности, в том числе связанными с производством ядерного оружия, задачу ускорить подготовку к войне.