В Германии заявили, что ЕС не сможет компенсировать американскую поддержку Украине

Если Вашингтон прекратит оказывать поддержку Киеву, то в таком случае европейцы "будут вынуждены усилить помощь" со своей стороны, заявил сопредседатель входящей в правящую коалицию партии "Союз-90"/Зеленые" Омид Нурипур

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Союз-90"/Зеленые" Омид Нурипур заявил, что США играют центральную роль в поддержке Киева и что Европа будет просто не в состоянии восполнить бреши в случае сокращения помощи со стороны Вашингтона. Такое мнение он высказал в интервью агентству DPA.

"Едва ли можно компенсировать то, что до сих пор делают американцы, будь то техника или деньги", - сказал Нурипур. "Но мы, европейцы, разумеется, будем вынуждены в таком случае [отказа США оказывать поддержку] усилить помощь Украине", - считает он. По мнению сопредседателя "Зеленых", "если сейчас [сын действующего американского лидера Джо Байдена] Хантер Байден для республиканцев становится главной темой предвыборной борьбы, то это плохо для безопасности в Европе и, наверняка, [плохо] для дискуссий в США".

Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.