В КНР заявили, что решение США выйти из ДРСМД будет иметь негативные последствия

Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь добавил, что его страна придерживается национальной оборонительной стратегии, а также твердо намерена защищать интересы своей национальной безопасности

ПЕКИН, 28 декабря. /ТАСС/. Китай считает, что решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет иметь отрицательные последствия во многих аспектах. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны КНР У Цянь в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что США "сломали" ДРСМД, поскольку такие ракеты нужны им для противодействия Китаю.

"Односторонний выход США из договора будет иметь отрицательное воздействие во многих аспектах. Китай выступает против одностороннего выхода США из ДРСМД", - сказал У Цянь.

Он добавил, что его страна придерживается национальной оборонительной стратегии, а также твердо намерена защищать интересы своей национальной безопасности.

Ранее Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года заявил, что США пошли на слом ДРСМД, так как запрещенные этим документом ракеты стали нужны Вашингтону в том числе в противостоянии с Пекином.

В декабре 2018 года США предъявили России ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона, нарушают нормы ДРСМД. Москва отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики упомянутых ракет находятся в пределах разрешенных документом параметров. Всю предоставленную информацию, включая презентацию ракеты для иностранных военных атташе, США и страны НАТО проигнорировали. Кроме того, Москва предъявила Вашингтону встречные претензии. 2 февраля 2019 года США приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. В тот же день участие в ДРСМД приостановила Россия. 2 августа 2019 года действие документа было прекращено.