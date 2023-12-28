Вторая партия правящей коалиции в Венгрии выступила против приема Украины в ЕС

Ни один из институтов Евросоюза не изучил этот вопрос во всех деталях, отметил руководитель фракции Христианско-демократической народной партии Иштван Шимичко

БУДАПЕШТ, 28 декабря. /ТАСС/. Евросоюз должен воздержаться от приема Украины в свой состав, потому что этот шаг полностью изменит систему финансирования сообщества и вызовет крайне негативные последствия для его экономики. Такое мнение высказал в интервью газете Magyar Nemzet лидер фракции Христианско-демократической народной партии (ХДНП) в парламенте Венгрии Иштван Шимичко.

Христианские демократы являются младшими партнерами правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", их коалиция располагает подавляющим большинством мест в национальном законодательном органе.

"Реальная проблема заключается в том, что ни один из институтов ЕС не изучил это [последствия вступления Украины в ЕС] во всех деталях. Однако не вызывает сомнений то, что катастрофическое состояние экономики Украины, ее огромная территория и невероятно высокий риск коррупции полностью реструктурировали бы существующую систему финансирования ЕС", - сказал руководитель фракции ХДНП.

"Система субсидирования сельскохозяйственных земель также была бы нарушена. Не говоря уже о том, что для вступления Украины в Европейский союз нет никаких юридических или иных условий. Кстати, с какими границами присоединилась бы Украина? Сколько в ней жителей? Не стоит забывать, что эта страна находится в состоянии войны с Россией, из-за чего миллионы людей покинули свою родину", - отметил Шимичко.

Он заявил, что "сочувствует украинскому народу, который заслуживает мира и лучшего качества жизни". Однако существует много вопросов по поводу стремления Украины присоединиться к ЕС, а "официального и обнадеживающего ответа на них пока нет", напомнил лидер парламентской фракции христианских демократов. По его мнению, "без ответов [на эти вопросы] Украина не сможет войти в Европейский союз".

На саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина пока не готова к вступлению в сообщество, поскольку не выполнила необходимые для этого условия, а сам ЕС не обладает достаточными для этого финансовыми ресурсами. Тем не менее ему не удалось переубедить лидеров остальных 26 стран ЕС, которые приняли решение о начале переговоров с Украиной о вступлении.