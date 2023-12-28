Yonhap: советником президента Южной Кореи по нацбезопасности станет бывший посол в РФ

Действующего главу управления национальной безопасности Чо Тхэ Ён выдвинули на пост директора Национальной разведывательной службы

СЕУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль выбрал нового начальника управления национальной безопасности президентской администрации, им станет первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин, который ранее занимал пост южнокорейского посла в Москве. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Пока еще действующий глава управления национальной безопасности Чо Тхэ Ён был на прошлой неделе выдвинут на пост директора Национальной разведывательной службы. Первым заместителем министра иностранных дел станет посол Республики Корея в ФРГ Ким Хон Гюн. Чан Хо Чжин возглавил южнокорейское посольство в Москве в 2022 году и работал там по апрель 2023 года.

Помимо этого, с 1 января сменится глава секретариата президента, им станет Ли Кван Соп. Уходящий с должности Ким Дэ Ги руководил работой секретариата с инаугурации в мае 2022 года. Агентство Yonhap называет перестановку неожиданной, поскольку только месяц назад Ли Кван Соп был назван директором по внутренней политике.