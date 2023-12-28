Не менее 50 человек погибли при обстрелах жилых районов сектора Газа

Десятки раненых зафиксированы в городах Бейт-Лахия, Хан-Юнис и Эль-Магази, заявил представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра

КАИР, 28 декабря. /ТАСС/. Минимум 50 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильских ударов по жилым районам сектора Газа. Об этом сообщил представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра.

"50 погибших и десятки раненых в результате бомбардировки израильскими оккупационными силами домов мирных жителей в [городах] Бейт-Лахия (на севере сектора Газа - здесь и далее прим. ТАСС), Хан-Юнис (на юге сектора) и Эль-Магази (в центральной части анклава) сегодня утром", - говорится в заявлении аль-Кудры, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По его словам, число жертв может возрасти.

По последним данным Минздрава, число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля с начала нового витка ближневосточного конфликта 7 октября превысило 21 тыс., ранения получили свыше 55 тыс. человек.

1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.