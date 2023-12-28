Катар смягчил наказание восьми приговоренным к казни гражданам Индии

По данным индийского МИД, ожидается подробное решение, дипломаты находятся в тесном контакте с командой юристов и членами семей пострадавших

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 декабря. /ТАСС/. Суд в Катаре рассмотрел апелляцию Индии на смертный приговор восьми ее гражданам и принял решение смягчить наказание. Об этом сообщил индийский МИД.

По данным ведомства, Апелляционный суд Катара "смягчил приговоры".

"Ожидается подробное решение. Мы находимся в тесном контакте с командой юристов, а также с членами семьи, чтобы принять решение о дальнейших шагах", - указано в распространенном заявлении МИД. Ведомство заверило, что продолжит оказывать своим гражданам всю необходимую консульскую и юридическую помощь.

"В связи с конфиденциальным и деликатным характером разбирательства было бы нецелесообразно давать какие-либо дальнейшие комментарии на данном этапе по этому делу", - заключили в МИД.

Группа индийских граждан была задержана в Катаре в августе 2022 года, предположительно, по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. Все они - бывшие военнослужащие ВМС Индии, в том числе старшие офицеры, которые ранее командовали индийскими военными кораблями. До ареста они работали в частной компании Dahra Global Technologies and Consultancy Services, которая обеспечивала обучение военнослужащих Катара и предоставляла другие связанные с этим услуги. По данным журнала India Today, индийские морские офицеры имели отношение к программе создания Катаром подводных лодок и обвиняются катарской стороной в передаче этих данных Израилю.