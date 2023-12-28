Испания увеличила число участвующих в миссиях за рубежом военных до 12 тыс.

В 2023 году бюджет Минобороны королевства увеличился на 26,4%

МАДРИД, 28 декабря. /ТАСС/. Почти 12 тыс. испанских военнослужащих были задействованы в течение 2023 года в зарубежных миссиях и операциях НАТО, ЕС и ООН. Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны королевства.

По его информации, в 2023 году "бюджет Минобороны увеличился на 26,4%, что материализовалось в специальных программах модернизации". "В этом году Испания увеличила присутствие военных за рубежом до 11 978 солдат, из которых 10 813 мужчин и 1 165 женщин, которые участвовали в миссиях в рамках ООН, НАТО и ЕС, - отметили в ведомстве. - Наша страна вместе с Италией предоставляет европейским миссиям наибольшее количество ресурсов и персонала: около 20% от общего числа".

Уточняется, что Мадрид также продолжил укреплять свои обязательства на восточном фланге Европы в Латвии. "Начало войны на Украине побудило к усилению этой миссии, что, в случае с испанскими войсками, привело к увеличению численности войск и сделало нашу страну вторым государством, предоставляющим больше всего личного состава, и первым по боевой мощи, - добавили в министерстве. - В Латвии также на постоянной основе дислоцирована батарея ПВО NASAMS, а также есть дополнительная в Эстонии".

Как говорится в коммюнике, Испания, кроме того, приняла на себя командование миссией НАТО в Ираке и "вносит основной вклад" в европейскую операцию Atalanta.