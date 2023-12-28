СМИ: сотни уволенных ранее польских полицейских смогут вновь вернуться на службу

По данным RMF24, новое руководство министерства внутренних дел и администрации завершит работу над необходимыми для этого документами "в течение ближайших недель"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полицейские, уволенные со службы в результате прихода к власти националистически-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС) восемь лет назад, смогут вновь вернуться в полицию и другие силовые структуры. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Согласно данным радиостанции, новое руководство министерства внутренних дел и администрации уже готовит необходимые для этого документы, "работа над которыми завершится в течение ближайших недель". Вновь надеть полицейскую форму готовы несколько сотен бывших сотрудников МВД.

Большинству из них придется, однако, работать в качестве советников и экспертов, поскольку существующие в настоящее время правила требуют, чтобы все, кого принимают в оперативные подразделения, в обязательном порядке прошли перед этим необходимое начальное обучение.

В настоящее время в штатном расписании польской полиции имеется около 12 тыс. вакансий. В госбюджете на 2024 год до того, как в среду он был заблокирован вето президента Польши Анджея Дуды, предусматривалась 20-процентное увеличение зарплаты стражей порядка. В рядах польской полиции служат примерно 103 тыс. человек.