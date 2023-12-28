Нью-Йорк начал регулировать переправку нелегальных мигрантов из других штатов на автобусах

Меры призваны обеспечить безопасность в городе, а также организовать "скоординированный и упорядоченный прием" беженцев, заявил мэр Эрик Адамс

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ввел предписания для автобусных компаний, которые организуют переправку в город нелегальных мигрантов из штатов на границе с Мексикой. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции с коллегами из Чикаго и Денвера, ее транскрипт опубликован на сайте офиса мэра.

Согласно документу, Адамс обязал компании, организующие чартерные автобусные перевозки, уведомлять местные власти за 32 часа о прибытии транспорта с мигрантами. Он также ввел четкие временные промежутки, в которые можно осуществлять высадку мигрантов в Нью-Йорке. Отмечается, что невыполнение этих требований будет равносильно правонарушению и повлечет за собой штрафы и судебные разбирательства, вплоть до конфискации автобусов.

Адамс подчеркнул, что "речь идет не о том, чтобы помешать им [мигрантам] приезжать". По его словам, данные меры призваны обеспечить безопасность в городе, а также организовать "скоординированный и упорядоченный прием" беженцев. Согласно его данным, в Нью-Йорк "в среднем за неделю прибывают около 4 тыс. человек, что потенциально означает [прибытие] 16 тыс. человек в месяц, которых должны кормить, одевать, а также обучать их детей".

Ранее Адамс отмечал, что городу трудно справляться с тысячами мигрантов, которые "спят на улицах или в приютах". По его мнению, "эта проблема разрушит Нью-Йорк". В конце сентября губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул задействовала 150 сотрудников национальной гвардии для борьбы с миграционным кризисом. Таким образом, общее число задействованных на уровне штата бойцов достигло 2 050.

В 2022 году власти Техаса, Аризоны и Флориды стали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, проникших в Соединенные Штаты после незаконного пересечения границы с Мексикой. Таким образом они протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США Джо Байдена.