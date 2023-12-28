Генпрокурор Австралии сообщил о гибели двух австралийцев на юге Ливана при ударе ЦАХАЛ

Посольство Австралии в Бейруте готово оказать семье погибших консульскую помощь, подчеркнул Марк Дрейфус

СИДНЕЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Два гражданина Австралии погибли в результате авиаудара, нанесенного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по югу Ливана. Об этом сообщил генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус.

"Ночью министерство иностранных дел подтвердило гибель двух австралийских граждан в результате авиаудара на юге Ливана. Посольство Австралии в Бейруте готово оказать семье [погибших] консульскую помощь, если потребуется", - заявил он на пресс-конференции. Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли правительство подтвердить, что авиаудар был нанесен Израилем, Дрейфус ответил утвердительно.

"Нам известно о заявлении [ливанского движения] "Хезболлах", в котором утверждается о его связи с одним из убитых. Мы стремимся установить факты", - продолжил Дрейфус. Он напомнил, что в Австралии "Хезболлах" внесена в список террористических организаций и сотрудничество с ней является преступлением.

27 декабря ливанский новостной портал Naharnet сообщил, что армия Израиля выпустила за сутки не менее 250 снарядов по пограничным районам Ливана. В свою очередь "Хезболлах" заявила, что потеряла за сутки двух бойцов. Также погиб один спасатель из Службы гражданской обороны. По данным МВД Ливана, с 8 октября на юге республики в результате израильских атак погибли 32 мирных жителя и 128 бойцов "Хезболлах".