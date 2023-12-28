Минэкономики ФРГ заявило о подготовке новых пакетов санкций против России

Систему ограничений расширят и доработают с целью предотвращения их обхода, сообщил представитель ведомства

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Евросоюз готовит новые пакеты антироссийских рестрикций, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения их обхода. Об этом сообщил на брифинге журналистам представитель Минэкономики Германии.

"Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты", - сказал он. "Это означает, что санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода [ограничительных мер] будут обнаруживаться и пресекаться", - добавил представитель Минэкономики ФРГ.

В свою очередь представитель кабинета министров Германии высказал на брифинге мнение, что "в целом санкционный режим против России, с точки зрения правительства ФРГ, очень эффективен". "Правильно также то, что Россия нашла для своей нефти других получателей, но это не является причиной для отказа от мер", - считают в кабмине ФРГ.

Евросоюз 18 декабря утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за специальной военной операции на Украине, включив в черный список 61 человека и 86 компаний. В частности, вводится запрет на ввоз в Евросоюз ювелирных алмазов из РФ. Как отмечается в постановлении Совета ЕС, вводится "запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России". "Этот запрет распространяется на алмазы российского происхождения, алмазы, экспортированные из России, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах", - указывается в тексте.