Британия возглавит в 2024 году группу оперативного реагирования НАТО

Вооруженные силы Великобритании готовы в любой момент защитить своих союзников и британские национальные интересы, заявил министр обороны Грант Шэппс

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Командование Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО, которая входит в состав Сил быстрого реагирования альянса, перейдет в 2024 году на ротационной основе от Германии к Великобритании. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

"Вооруженные силы Великобритании готовы в любой момент защитить своих союзников и британские национальные интересы, - указал министр обороны Грант Шэппс. - Великобритания и ее союзники привержены поддержке НАТО и ценностям организации". По его словам, мир в последние десятилетия стал "более опасным местом", чем когда-либо.

Отмечается, что в 2024 году численность Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО составит около 6 тыс. человек, которые будут служить под командованием офицеров 7-й легкой механизированной бригады британской армии. В следующем году Силы быстрого реагирования альянса будут включать военнослужащих из девяти стран - Албании, Великобритании, Венгрии, Испании, Латвии, Польши, Румынии, Северной Македонии и Турции.

Группа повышенной готовности была создана в составе Сил быстрого реагирования НАТО в 2014 году в ответ на воссоединение Крыма с Россией и начало боевых действий на востоке Украины. В 2022 году на встрече в Мадриде лидеры стран - членов альянса договорились довести численность этих сил с 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек.