Yonhap: парламент Южной Кореи принял законопроект о расследовании в отношении первой леди

Существуют подозрения, что в период с 2009 по 2012 год Ким Гон Хи была причастна к манипулированию стоимостью акций автодилера, торговавшего в стране машинами марки BMW

СЕУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Национальное собрание Республики Корея, в котором большинство мест контролирует оппозиция, приняло специальный законопроект о расследовании в отношении Ким Гон Хи, супруги действующего президента Юн Сок Ёля, по подозрению в махинациях с ценными бумагами. В администрации южнокорейского лидера заявили, что глава государства воспользуется правом вето, сообщает агентство Yonhap.

В отношении жены Юн Сок Ёля высказываются подозрения, что она была причастна к манипулированию стоимостью акций автодилера, который торговал машинами марки BMW в Южной Корее, в период с 2009 по 2012 год. Ким Гон Хи отрицает подобные обвинения.

Представители правящей партии "Гражданская сила", от которой в 2022 году баллотировался президент, считают законопроект политической интригой, цель которой - очернить администрацию Юн Сок Ёля в преддверии выборов в парламент в апреле 2024 года. "Гражданская сила" бойкотировала голосование.

Ведущая оппозиционная Демократическая партия "Тобуро", которая контролирует более половины мест в парламенте, настаивает, что никто не может быть выше закона. В голосовании о проведении расследования в отношении первой леди участвовали 180 депутатов от оппозиции, все они поддержали инициативу.

В четверг был принят еще один законопроект, связанный с коррупционным скандалом вокруг проекта в сфере недвижимости в городе Соннам. После оглашения результатов в администрации главы государства заявили, что президент воспользуется правом вето, как только законопроекты поступят ему на стол.