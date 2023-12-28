Италия не одобрила кандидатуру нового посла Израиля

Бенни Кашриэль был на протяжении 31 года мэром одного из израильских поселений на палестинских территориях под Иерусалимом, отметила газета Il Foglio

РИМ, 28 декабря. /ТАСС/. Итальянская сторона не одобрила кандидатуру нового посла Израиля Бенни Кашриэля, бывшего на протяжении 31 года мэром одного из израильских поселений на палестинских территориях под Иерусалимом. Об этом пишет газета Il Foglio, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, президент Италии Серджо Маттарелла, который принимает верительные грамоты, не дал согласия. Глава МИД и вице-премьер Антонио Таяни также предупреждал своего израильского коллегу Эли Коэна о нежелательности кандидатуры. Il Foglio утверждает, что Кашриэль, утвержденный кабмином Израиля еще летом, послом не станет.

Согласно информации израильской газеты The Times of Israel, итальянское правительство дало понять Израилю, что выбор представителя поселенцев не устраивает Рим, вследствие чего сложилась "непростая дипломатическая ситуация".

Нынешнее правительство Италии во главе с Джорджей Мелони считается вполне произраильским. Италия наряду с более чем 20 странами воздержалась при голосовании за предыдущую резолюцию ООН с призывом к гуманитарному перемирию. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони позже объяснила это "несбалансированным" характером текста. Также она отметила, что в нем не содержалось осуждения радикального палестинского движения ХАМАС, боевики которого проникли 7 октября из сектора Газа на израильскую территорию, совершив убийства жителей приграничных населенных пунктов и захватив заложников. Тем не менее Рим никогда не поощрял политику поселений, а также призывает Израиль к "пропорциональным действиям" в борьбе с ХАМАС.