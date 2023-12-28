28 декабря, 11:50
Военная операция на Украине

В ФРГ указали на ожидания Шольца, что США продолжат оказывать помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон выделяет Киеву пакет военной помощи на $250 млн

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает, что США продолжат оказывать помощь Украине. Об этом заявил на брифинге журналистам представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Канцлер исходит из того, что США и впредь будут поддерживать Украину", - сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что Вашингтон выделяет Украине пакет военной помощи на $250 млн, который будет последним в 2023 году. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя президент США Джо Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение. 

Теги:
УкраинаСШАГерманияШольц, ОлафВоенная операция на Украине