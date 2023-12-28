Как отметили в парламенте, таким способом Молдавия демонстрирует солидарность с Украиной

КИШИНЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Молдавия присоединилась к созданному Советом Европы реестру ущерба Украине, причиненного в результате боевых действий. Такое решение было принято парламентом республики сразу в двух чтениях.

"Республика Молдова присоединилась к Расширенному частичному соглашению о Реестре убытков, причиненных Украине", - информирует пресс-служба законодательного органа. Как отмечается в сообщении, таким способом Молдавия демонстрирует солидарность с Украиной.

Совет Европы официально утвердил на встрече в Рейкьявике 16-17 мая создание реестра ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий. Как заявил тогда глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, реестр будет базироваться в Гааге. По его словам, он создан в тесном сотрудничестве с Украиной и будет получать, обрабатывать и хранить заявки на компенсацию ущерба.