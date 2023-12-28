В Сенате США потребовали от Маска отозвать детали машин Tesla из-за нарушений безопасности

Сенаторы Эдвард Марки и Ричард Блументаль также призвали уладить ситуацию с Государственной администрацией контроля безопасности на дорогах

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Американские сенаторы Эдвард Марки (демократ от штата Массачусетс) и Ричард Блументаль (демократ от штата Коннектикут) потребовали от владельца компании Tesla Илона Маска отозвать детали электромобилей, которые не соответствуют требованиям безопасности. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте Марки.

"Мы пишем с крайней озабоченностью после недавних сообщений о том, что компания Tesla знает о недостатках безопасности своих автомобилей и скрывает причины этих недоработок от Государственной администрации контроля безопасности на дорогах (NHTSA)", - подчеркнули сенаторы. Они потребовали "немедленно отозвать все детали Tesla, представляющие угрозу безопасности, а также уладить ситуацию с NHTSA".

В заявлении отмечается, что решение отправить подобное письмо связано с опубликованным недавно расследованием агентства Reuters. В нем утверждалось, что производитель электромобилей знает о существующих недостатках, включая серьезные проблемы с рулевым управлением и подвеской, вызванные отказом некоторых деталей. Однако компания, как отмечал Reuters, скрывает причины этих недостатков от регулятора и обвиняет своих клиентов в некорректной работе автомобилей.

Сенаторы указывают, что, согласно отчетам, Tesla неоднократно объясняла неисправность подвески "неправильным использованием автомобиля" или "грубым обращением водителя". В заявлении отмечается, что NHTSA выясняет обстоятельства отзыва некоторых деталей в 2020 году в Китае, в США подобного еще не происходило.