Баку приглашал Париж к расследованию работы французской агентурной сети в Азербайджане

БАКУ, 28 декабря. /ТАСС/. Официальный Баку приглашал Париж участвовать в расследовании деятельности французской агентурной сети в Азербайджане, но ответа так и не получил. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Французской стороне была направлена нота с изложением фактов, улик и доказательств, имеющихся в нашем распоряжении. Мы пригласили французскую сторону к сотрудничеству и участию в расследовании деятельности этой агентурной сети, но ответа на эту ноту так и не получили", - отметил министр.