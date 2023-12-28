В районе Хайфы объявили воздушную тревогу

Армия Израиля перехватила летевший из Ливана беспилотный летательный аппарат

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /ТАСС/. Израильские силы противовоздушной обороны перехватили в небе над севером страны беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, из-за вторжения этого беспилотника в воздушное пространство страны была объявлена воздушная тревога в районе агломерации Крайот, расположенной в 10 км к северо-востоку от Хайфы.

"После сирен, прозвучавших в районе Крайот на севере Израиля, был выявлен БПЛА, проникший из Ливана на израильскую территорию и перехваченный силами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.