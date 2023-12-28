На Украине внесли производителя мотовездеходов Shandong Odes в список "спонсоров войны"

В НАПК утверждают, что это решение принято в связи с тем, что компания поставляет свою технику на российский рынок

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую компанию - производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes в список "спонсоров войны" за продолжение работы на российском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"НАПК внесло китайскую Shandong Odes в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении на сайте НАПК.

В ведомстве утверждают, что это решение принято в связи с тем, что компания поставляет свою технику на российский рынок.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать варианты маркировки товаров иностранных компаний, работающих и на российском, и на украинском рынках, так как многие иностранные компании сохранили присутствие в России. Как отмечают в НАПК, главная цель составляемых списков - проинформировать правительства стран - партнеров Украины и граждан об уже введенных санкциях и призвать расширить санкционные списки в отношении тех, кто поддерживает РФ.

НАПК постоянно пополняет свой черный список. Ранее в него уже были включены австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, американская компания Procter & Gamble, французская сеть магазинов по продаже товаров для ремонта Leroy Merlin, французская сеть супермаркетов Auchan, бермудская компания Bacardi, китайская группа компаний Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, корпорации Mars и PepsiCo, швейцарская Nestle, а также табачные компании Philip Morris и Japan Tobacco. В НАПК называют внесение иностранных компаний в этот список "репутационным инструментом".