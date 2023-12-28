Глава МИД Украины заявил, что Европа не знает, как вести войны

Производство оружия на Западе не является самой популярной темой, отметил Дмитрий Кулеба

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что европейцы не знают, как воевать, и производство оружия у них - не самая популярная тема. Такое мнение он высказал в интервью изданию Kyiv Independent.

"Европа не знает, как вести войны. Производство оружия - не самая популярная сфера бизнеса, - заявил он. - К сожалению, наши друзья потратили слишком много времени на обсуждение того, как и когда увеличить производство оружия и боеприпасов". Глава МИД добавил, что проблема заключается не в качестве европейского оружия, а в неспособности масштабировать производство технологичного оружия. "Его будет недостаточно, если ситуация не изменится. И тогда Россия будет впереди нас", - признал он.

При этом Кулеба отметил важную роль Запада в оснащении украинских вооруженных сил современным оружием, в том числе дальнобойными ракетами, добавив, что истребители-бомбардировщики F-16 "уже на подходе". Но при этом он подчеркнул, что его "больше волнуют темпы развития оборонного производства, чем поставки новых типов вооружений".

В связи с этим украинский министр повторил свой тезис о необходимости согласованных действий военно-промышленных комплексов ЕС, США и сочувствующих им стран.

Киев за год получил от Вашингтона военную помощь на сумму свыше $24 млрд, ЕС с февраля 2022 года оказал военную помощь почти на $90 млрд, однако Украина продолжает требовать новых поставок боеприпасов и военной техники, в том числе авиационной.