Сторонники "Хезболлах" напали на патруль французских миротворцев на юге Ливана

По данным Al Nashra, миротворцы были вынуждены повернуть назад

БЕЙРУТ, 28 декабря. /ТАСС/. Группа сторонников шиитской партии "Хезболлах" преградила путь патрулю французских миротворцев из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в поселке Кфар-Килла на ливано-израильской границе.

Как сообщил новостной портал Al Nashra, агрессивно настроенные активисты не позволили механизированному патрулю проехать по шоссе через поселок и принялись громить ооновские броневики стальными прутьями. В результате миротворцы вынуждены были повернуть назад.

Ранее аналогичный инцидент произошел в поселке Эт-Тейбе, где нападению подверглись военнослужащие индонезийского контингента. В заявлении информационной службы ВСООНЛ, распространенном в Telegram-канале, отмечается, что во время стычки получил ранение один из миротворцев и был поврежден автомобиль.

Командование ВСООНЛ решительно осудило действия нападавших, подчеркнув важность обеспечения свободы передвижения "голубых касок" при выполнении ими миссии по восстановлению безопасности и стабильности в пограничных районах. "Мы призываем ливанские власти провести быстрое расследование и привлечь виновных к ответственности, - подчеркивается в заявлении. - Миротворцы ВСООНЛ будут по-прежнему выполнять возложенные на них задачи с целью прекращения военной эскалации".

14 декабря 2022 года члены "Хезболлах" открыли огонь по двум патрульным машинам ирландского контингента ВСООНЛ, которые уклонились от обычного маршрута по шоссе Сайда - Бейрут и заехали в поселок, стоящий в стороне от автострады. Одна из пуль попала в затылок водителю, 23-летнему Шону Рони, который погиб от полученного ранения.

Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН установила после конфликта в 2006 году режим прекращения огня на ливано-израильской границе, за которым следят 12 тыс. миротворцев из 36 государств.