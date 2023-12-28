Французы рассказали, с кем из политиков выпили бы пива

Глава "Национального объединения" Марин Ле Пен оказалась на втором месте, а действующий президент Эмманюэль Макрон на четвертом, свидетельствуют данные опроса IFOP и социологической службы CorioLink

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Жители Франции охотнее бы выпили пива с лидером парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, чем с президентом республики Эмманюэлем Макроном. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP) совместно с социологической службой CorioLink.

Ле Пен оказалась на втором месте, с ней желают побеседовать за кружкой пива 35% опрошенных. На первом месте (37%) расположился экс-премьер и мэр Гавра Эдуар Филипп. Третье место занял министр образования Габриэль Атталь (34%). Макрон оказался на четвертом месте, с ним пиво готовы пить 28% респондентов.

По словам Пьера Алибера, представителя CorioLink, такие высокие результаты Марин Ле Пен объясняются "длительной работой над ее имиджем <...> и над ее позицией".

Опрос проводился 12-13 декабря 2023 года, в нем приняли участие 1 006 французов старше 18 лет.