Лидер Южной Кореи приказал военным на границе "сначала действовать, а потом докладывать"

Юн Сок Ёль высоко оценил усилия военнослужащих Пятой пехотной дивизии по охране рубежей

СЕУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетил воинскую часть на границе с КНДР и приказал военным "сначала решительно реагировать на провокации, а затем докладывать". Об этом сообщила администрация президента.

Южнокорейский лидер посетил с проверкой боеготовности Пятую пехотную дивизию, дислоцированную в центральной части пограничного с КНДР региона, побеседовал с военнослужащими и высоко оценил их усилия по охране рубежей. "Президент заявил, что народ Республики Корея хочет видеть в армии силу и надежность, и дал указание, решительно и незамедлительно реагировать на провокации противника в соответствии с принципом "сначала действие, затем доклад", - информирует администрация.

Агентство Yonhap указывает, что президент посетил уезд Йончхон. Юн Сок Ёль заявил, что КНДР - "единственная страна в мире, которая открыто декларирует в своей конституции возможность вторжения" и превентивного ядерного удара. По его словам, Пхеньян может пойти на провокации в любой момент исходя из собственных политических целей. "Мы должны подавить желание противника устраивать провокации на месте", - сказал южнокорейский лидер.

Президента сопровождали в поездке министр обороны Син Вон Сик, начальник управления по национальной безопасности президентской администрации Чо Тхэ Ён, начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су и другие.

Во время пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи, который открылся 26 декабря, лидер КНДР Ким Чен Ын поставил перед армией и предприятиями военной промышленности, в том числе связанными с производством ядерного оружия, задачу ускорить подготовку к войне.