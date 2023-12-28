В Южной Осетии в январе начнут работу по подготовке к выборам президента РФ

По словам главы республики Алана Гаглоева, сотрудникам администрации президента дали соответствующие поручения

ЦХИНВАЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Южная Осетия начнет готовиться к проведению выборов президента России на территории республики со второй половины января, уже сейчас сотрудникам администрации президента даны соответствующие поручения в связи с предстоящими в марте 2024 года выборами, рассказал журналистам президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

"Мы уже определили сотрудников Администрации президента, которым даны соответствующие поручения [в связи с предстоящими выборами], они на постоянной связи с посольством РФ в Южной Осетии. Во второй половине января с участием руководителей Администрации президента, города [Цхинвал] и районов, силовых структур республики и приглашением представителей российского посольства проведем общее совещание, чтобы подготовиться к проведению выборов президента РФ на территории нашей республики", - сказал Гаглоев.

Президент отметил, что 98% граждан Южной Осетии являются гражданами и Российской Федерации. "Народ Южной Осетии всегда на выборах президента РФ показывал очень большой процент поддержки. Нисколько не сомневаемся, что даже в такой тяжелый период времени народ Южной Осетии проявит свою гражданскую позицию", - подчеркнул Гаглоев.