Минобороны Турции рассказало о ликвидации 2,2 тыс. курдских боевиков в 2023 году

За неделю военные уничтожили 81 боевика РПК на севере Ирака и Сирии, рассказали в ведомстве

СТАМБУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Турецкие вооруженные силы уничтожили за неделю на севере соседних Ирака и Сирии 81 боевика Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в Турции). Всего в течение уходящего года ликвидирован 2 201 боевик, сообщило Минобороны республики.

"Число террористов, уничтоженных с начала года, достигло 2 201, в том числе за последнюю неделю ликвидирован 81 боевик", - говорится в заявлении.

Согласно ранее распространенной информации, после нападений 22 и 23 декабря на севере Ирака на турецких военнослужащих, когда погибли 12 из них, были проведены масштабные операции ВВС Турции в Ираке и Сирии. По данным турецкого оборонного ведомства, ликвидирован 71 объект РПК, в том числе места базирования боевиков, убежища, склады оружия и боеприпасов, нефтехранилища. На объектах, предположительно, находились представители руководства "Сил народной самообороны", которые Турция считает сирийским ответвлением РПК.

Турецкие власти называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.