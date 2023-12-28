Число погибших в результате ударов Израиля по Газе превысило 21,3 тыс.

Еще более 55,6 тыс. человек пострадали

КАИР, 28 декабря. /ТАСС/. Число жителей сектора Газа, погибших с 7 октября в результате ударов Израиля, превысило 21,3 тыс., более 55,6 тыс. человек пострадали. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кудра.

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 21 320, 55 603 ранены", - говорится в его заявлении, распространенном в телеграм-канале ведомства.

Представитель Минздрава также отметил, что более 1,9 млн перемещенных лиц в палестинском анклаве, из которых 50% составляют дети, страдают от нехватки воды, еды и медикаментов.