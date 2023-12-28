Эрдоган сообщил, что новый турецкий ударный беспилотник ANKA-3 совершил первый полет

Дрон создан по схеме "летающее крыло" с использованием стелс-технологий, что делает его малозаметным для радиолокационных станций

СТАМБУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Новый турецкий ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ANKA-3, созданный с использованием стелс-технологий, успешно совершил первый полет. Об этом сообщил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

"Беспилотный летательный аппарат ANKA-3, разработанный Аэрокосмической компанией Турции (TUSAS), сегодня успешно совершил первый полет. Надеюсь, что наш самолет благодаря передовым технологиям, дизайну и характеристикам укрепит нашу обороноспособность", - написал Эрдоган в соцсети X (ранее Twitter).

ANKA-3 относится к ударным беспилотникам тяжелого класса. Его разработка, по сообщениям профильных изданий, была начата в феврале 2022 года, но держалась в секрете до конца прошлого года. Дрон создан по схеме "летающее крыло" с использованием стелс-технологий, что делает его малозаметным для радиолокационных станций (РЛС), оснащен турбореактивным двигателем.

Максимальная высота полета беспилотника составляет 12 км, время нахождения в воздухе - 10 часов, полезная нагрузка - 1200 кг, максимальная скорость - свыше 800 км/ч.

БПЛА серии ANKA серийно производятся в Турции с 2017 года.