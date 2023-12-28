Глава МИД Азербайджана указал на самый низкий уровень отношений Баку и Парижа

По мнению Джейхуна Байрамова, основной причиной сложившейся напряженности является то, что Париж "сделал азербайджано-армянскую повестку дня составной частью своих отношений с Азербайджаном"

БАКУ, 28 декабря. /ТАСС/. Отношения между Баку и Парижем в настоящее время находятся на самом низком уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года в сфере дипломатии.

"Ситуация такова, что отношения сегодня находятся на самом низком уровне за 30 лет их существования. Это факт", - сказал глава МИД. По его словам, виновником такой ситуации был не Азербайджан. "Напрягать отношения с Францией, предпринимать какие-либо шаги против нее не было приоритетом Азербайджана. Наоборот, азербайджанская сторона прилагала усилия и предпринимала реальные шаги для развития отношений", - подчеркнул он.

Как считает Байрамов, основной причиной сложившейся напряженности является то, что Париж "сделал азербайджано-армянскую повестку дня составной частью своих отношений с Азербайджаном". Министр отметил, что позиция Франции всегда была проармянской, однако, являясь посредником в карабахском урегулировании, она на протяжении долгого времени "мастерски скрывала это". "Так было до 2020 года. После восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности Франция уже не могла скрывать свою проармянскую позицию, и первые удары по двусторонним отношениям были нанесены тогда", - добавил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что в последние годы Франция не ограничивается поддержкой Армении, а в большинстве случаев выдвигает антиазербайджанские инициативы на международных платформах.

Касаясь перспектив нормализации двусторонних отношений, Байрамов заявил, что это будет зависеть от Парижа. Какие-либо прогнозы, считает он, возможны, "если Франция серьезно пересмотрит и изменит свою политику в отношении Азербайджана и Южного Кавказа".