Виталий Ким отметил, что "депутатов мало - от них толку не будет"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким, предложивший мобилизовать всех украинцев, выразил недовольство разговорами в обществе об отправке на фронт депутатов и полицейских.

"Тезисы, например, пусть идут воюют полицейские, или пусть идут воюют депутаты, это неправильные тезисы, на мой взгляд. Депутатов мало - от них толку не будет. Полицейские должны обеспечивать порядок, это их прямая обязанность", - сказал он в эфире телеканала "Рада". То, что все вокруг "плачут, кричат" об этом, серьезно мешает, считает глава администрации.

Хотя перед этим в другом эфире Ким заявил, что мобилизовать необходимо не 500 тыс. украинцев, а все сорокамилионное население страны. В то же время он не огласил готовность со своей стороны взять оружие в руки и пойти в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Объявленная с февраля 2022 года на Украине мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья, чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Депутаты Рады лишь усиливают недовольство в обществе заявлениями о важности своего пребывания в тылу. На сайте президента Украины Владимира Зеленского было зарегистрировано несколько петиций о мобилизации депутатов и чиновников, которые быстро набрали необходимое для рассмотрения количество голосов.

19 декабря Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. 26 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг слова украинского лидера. Тем не менее в Верховную раду был внесен законопроект о новых правилах мобилизации, который позволит украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде, ограничивать права уклонистов и снизить с 27 до 25 лет возраст подлежащих мобилизации.

Экс-премьер Украины, а ныне лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко выступила против законопроекта и предложила призвать 50% всех силовиков, вместо того, чтобы "гнать неподготовленных детей на фронт". В то же время украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что представителям пропрезидентской партии "Слуга народа" рекомендовали воздержаться от комментариев по поводу нового законопроекта.