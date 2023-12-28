На Украине назначили главу подконтрольной украинским войскам части ДНР

Назначенная Киевом "администрация" была без руководителя с начала сентября, когда от должности был освобожден Павел Кириленко

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителя главы подконтрольной украинским войскам части ДНР Вадима Филашкина новым руководителем украинской "администрации" этой части региона.

"Назначить Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации (Украина не признала результаты референдума и вхождение ДНР в состав РФ - прим. ТАСС)", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте Зеленского.

Назначенная Киевом "администрация" была без руководителя с начала сентября, когда был освобожден от должности Павел Кириленко. Исполняющим обязанности тогда стал его первый заместитель Игорь Мороз.

Еще одним указом Зеленский назначил Александра Коваля главой Ровненской областной госадминистрации. Ранее он возглавлял Ровненскую районную администрацию.

Филашкин родился в 1975 году в Николаевской области. Он с 2019 года занимал пост заместителя главы назначенной Киевом администрации на тот момент Донецкой области, а в 2015-2016 годах был замначальника главного управления Нацполиции в подконтрольной украинским войскам части региона. Ранее работал на руководящих должностях в управлениях полиции различных областей Украины.