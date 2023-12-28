Глава МИД Израиля заявил, что не вернет посла в Анкару, пока в Турции правит Эрдоган

До этого президент Турции раскритиковал Израиль за его действия в секторе Газа и сравнил их с деяниями нацистского режима во главе с Гитлером

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /ТАСС/. Израиль не намерен возвращать своего посла в Анкару, пока пост президента Турции занимает Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн.

"Пока Эрдоган остается президентом Турции, нет места для возвращения туда израильского посла", - написал Коэн на своей странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

Днем ранее Эрдоган в очередной раз раскритиковал власти Израиля за их действия в секторе Газа и сравнил их с деяниями нацистского режима во главе с Гитлером. До этого он называл премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "военным преступником" и обещал привлечь его к уголовной ответственности за военные преступления в секторе Газа, а сам Израиль он называл "террористическим государством". Нетаньяху в ответ заявил, что Эрдоган сам совершает геноцид курдов и не имеет права читать мораль Израилю.

В конце октября на фоне обострения риторики со стороны Анкары Коэн объявил об отзыве дипломатов "с целью переоценки израильско-турецких отношений". Турция также отозвала своего посла из Тель-Авива для консультаций.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.