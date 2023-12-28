В Египте пока не получили ответа на свой план урегулирования конфликта в Газе

Глава госинформслужбы Дия Рашван отметил, что подход Каира "включает три взаимосвязанных этапа, которые должны привести к прекращению огня"

КАИР, 28 декабря. /ТАСС/. Египетские власти пока не получили откликов на свою инициативу по урегулированию конфликта в секторе Газа, а само предложение будет выработано только после изучения реакции заинтересованных сторон. Об этом сообщил глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван.

"Египет еще не получил никаких ответов ни от одной из сторон на предложенную Каиром формулу урегулирования", - отметил он. Рашван уточнил, что инициативу "детально проработают и представят арабскому и международному сообществу, когда Каир будет располагать реакцией на свое предложение".

По словам главы госинформслужбы, Египет "выдвинул инициативу, пытаясь сблизить позиции сторон и добиться прекращения кровопролития и агрессии против Газы". Он добавил, что подход Каира "включает три взаимосвязанных этапа, которые должны привести к прекращению огня". "Все, что связано с палестинским правительством, - пояснил Рашван, - это вопрос исключительно палестинский, который должен обсуждаться всеми палестинскими фракциями".

Руководитель государственной информационной службы призвал журналистов быть точными при изложении упомянутого плана египетских властей и опираться на сведения только из официальных источников.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Египет якобы предложил вариант урегулирования в Газе, который предполагает прекращение огня в обмен на большое число заложников, находящихся в руках радикалов на территории палестинского анклава. Этот шаг, по данным Reuters, должен способствовать заключению расширенного соглашения между сторонами конфликта, включающего постоянное прекращение огня. Кроме того, договоренность должна привести к перестановкам в руководстве сектором, который в настоящее время находится под контролем движения ХАМАС. При этом, как утверждало агентство, Каир предложил провести выборы в анклаве и гарантировать ХАМАС, что его сторонники не будут преследоваться или отдаваться под суд. Позже то же агентство проинформировало, что представители движения не приняли подавляющее большинство пунктов египетского плана, особенно в части изменения структуры власти в секторе.