28 декабря, 14:23
Палестино-израильский конфликт

В Египте пока не получили ответа на свой план урегулирования конфликта в Газе

Глава госинформслужбы Дия Рашван отметил, что подход Каира "включает три взаимосвязанных этапа, которые должны привести к прекращению огня"

КАИР, 28 декабря. /ТАСС/. Египетские власти пока не получили откликов на свою инициативу по урегулированию конфликта в секторе Газа, а само предложение будет выработано только после изучения реакции заинтересованных сторон. Об этом сообщил глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван.

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"Египет еще не получил никаких ответов ни от одной из сторон на предложенную Каиром формулу урегулирования", - отметил он. Рашван уточнил, что инициативу "детально проработают и представят арабскому и международному сообществу, когда Каир будет располагать реакцией на свое предложение".

По словам главы госинформслужбы, Египет "выдвинул инициативу, пытаясь сблизить позиции сторон и добиться прекращения кровопролития и агрессии против Газы". Он добавил, что подход Каира "включает три взаимосвязанных этапа, которые должны привести к прекращению огня". "Все, что связано с палестинским правительством, - пояснил Рашван, - это вопрос исключительно палестинский, который должен обсуждаться всеми палестинскими фракциями".

Руководитель государственной информационной службы призвал журналистов быть точными при изложении упомянутого плана египетских властей и опираться на сведения только из официальных источников.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Египет якобы предложил вариант урегулирования в Газе, который предполагает прекращение огня в обмен на большое число заложников, находящихся в руках радикалов на территории палестинского анклава. Этот шаг, по данным Reuters, должен способствовать заключению расширенного соглашения между сторонами конфликта, включающего постоянное прекращение огня. Кроме того, договоренность должна привести к перестановкам в руководстве сектором, который в настоящее время находится под контролем движения ХАМАС. При этом, как утверждало агентство, Каир предложил провести выборы в анклаве и гарантировать ХАМАС, что его сторонники не будут преследоваться или отдаваться под суд. Позже то же агентство проинформировало, что представители движения не приняли подавляющее большинство пунктов египетского плана, особенно в части изменения структуры власти в секторе. 

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